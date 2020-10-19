Huzurevi sakinleri için özel önlemler

KORONA virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında huzurevinde kalan yaşlılar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Personel 14 günlük vardiya sistemiyle görev yaparken, dışarı çıkamayan huzur evi sakinleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. El işleri, resim boyama, müzikli eğlenceler, kurumun bahçesinde yürüyüş gibi aktivitelerle huzurevi sakinleri keyifli zaman geçiriyor.