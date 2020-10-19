Müge Anlı'da bir kayıp daha bulundu! 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Sağlık meslek lisesinde son sınıf öğrencisi olan liseli kız, kaybolduğu gün annesine staja gideceğini söyleyerek evden çıkıyor. Annesi hastanede staj yaptığını sanırken, okul müdüründen kızının staj yerine gitmediği bilgisini alıyor. Okula gelen bu telefon üzerine kızını arayan anne Mesude Baştürk, nerede olduğunu soruyor fakat kızı yalanını devam ettirerek annesine stajda olduğunu söylüyor.

Kızının dürüst davranmaması üzerine Mesude B. 17 yaşındaki kızıyla telefonda bir tartışma yaşıyor. Bunun üzerine E.B. telefonunu kapatıyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor.

Çarşamba günkü yayının hemen ardından ise anne ve ablayı mutluluğa boğan o haber geldi. Küçük kızı artık güvendeydi. Ekiple yola çıkan aile kızlarını teslim almak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne gittiler. 3 gün boyunca akan gözyaşları yerini mutluluğa bırakmıştı. Kızlarıyla beraber polis merkezinden ayrılan ailenin yüzü artık gülüyordu.