Yeni günün gündemi

ERKAN Tan ile, yeni günün gündemine yansıyan haberler Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar ile a haber ekranlarında. Hafta içi her gün 07.00 - 10.00 saatleri arasında Sabah Ajansı ile gündemin nabzını tutan Erkan Tan, günden kalanları da 20 yıllık sabah kuşağı tecrübesini barındıran üslubu ile ekrana yansıtıyor.
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