Yaşayan şehir Ankara

Siyasetin nabzının attığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ev sahipliği yapan Ankara'nın köklü tarihi ve doğal güzelliklerini tanımanın ve dünyaya tanıtmanın yolu başkenti gezmekten geçiyor. Ankara, 1920 yılından bu yana modern Türkiye'nin başkentliğini yaparken 5 bin yıllık köklü geçmişiyle de birçok medeniyetin izlerini taşıyor. İlk olarak Hitit İmparatorluğu'nun kurulduğu bu topraklarda sırasıyla Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve en sonunda Türkiye Cumhuriyeti egemenlik kurmuş. Türkiye'nin ikinci en büyük kenti olan Ankara'da 5 milyonu aşkın insan yaşıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması sebebiyle önemli kültürel zenginliğe sahip bir şehir olan Ankara'da gezilecek birçok turistik adres de var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni, Tarihi Ankara Evleri'ni, Etnografya Müzesi'ni, Eski ve Yeni Millet Meclislerini, Anıtkabir'i ve çok daha fazlasını sizin için araştırdık.

YEMYEŞİL BİR DOĞAYA SAHİP

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor. Keçiören'deki Doğal Yaşam Parkı da yoğun tercih edilen mekanlardan. Oldukça yeşil bir şehir olan başkentin çevresini kaplayan orman ve göller ile beraber, şehrin içerisinde birçok park ve bahçe de gezilebiliyor. Şehirde kamp yapmak isteyenler Mogan Gölü ya da Eymir Gölü çevresinde keşif turlarına çıkabilir. ODTÜ toprakları içerisinde yer alan Eymir Gölü, kışın donuyor. Soğuk havalardan çekinmeyenler için, Eymir Gölü kış vaktinde kartpostal manzaraları sunuyor.

SAMANPAZARI VE KOÇ MÜZESİ

Ankara denince ilk akla gelen yerlerden biri de Samanpazarı'dır. Samanpazarı, Ankara Kalesi'nin de etkisi ile turistik bir yer olmuş. Samanpazarı'nın meşhur olmasında bir diğer faktör de iş insanı Vehbi Koç'un ilçenin en tepesinde Çengel Han'da hayatına başlamış olması. Şimdi burası Koç ailesi tarafından müzeye dönüştürülmüş. Ankara'da tarihin en önemli yapılarından biri de Hacı Bayram Veli Türbesi. Ulus semtindeki türbe, Türk-İslam birliğinin sağlanmasında rol oynayan Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretleri'nin talebelerinden Hacı Bayram Veli'ye adanmış. Altınköy Açık Hava Müzesi de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri.



ANKARA KALESİ

ANKARA tarihi boyunca medeniyetlerin ilgisini çekmiş bir yer. Ankara çevresinde görülecek yerler listesinde kültürel ve tarihi mekanlar çok fazla. Galatlardan Roma İmparatorluğu'na, Selçuklulardan Osmanlılara kadar tarihi şekillendirmiş birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Ankara Kalesi, şehrin en yüksek tepesine konumlanmış. Tam ne zaman yapıldığı bilinmese de M.Ö. 2. yüzyıldan kalan kayıtlarda geçen ve 1948'e kadar cumhuriyetin ilk müzesi olarak hizmet veren Ankara Kalesi şehrin en turistik noktalarından biri.



BAŞKENT'E HAS YEMEKLER

ANKARA yemekleri denildiğinde ilk akla gelen etli pilav olarak bilinen Ankara tavadır. Erişte üzerine kavrulmuş kıyma konarak hazırlanan öllüğün körü başkentin doyumsuz tatlarından. 500 yıllık tarihiyle dönemin padişahları için özel olarak hazırlanan Beypazarı güveci, Ankara simidi, çubuk turşusu, Beypazarı kurusu, inceğiz çorbası, kuru köfte, entekke böreği, yemlik cacığı, tamtak tiridi, şibit tatlısı, Efelek sarması, bazlama kebabı Başkentin kendine has yemekleri olarak ön plana çıkıyor.



24 SAAT CANLI KALIYOR

ANKARA'DA gezilecek yerler olarak ilk sırada Kızılay meydanı geliyor. Adını 1929 yılında inşa edilen Kızılay Genel Merkez Binası'ndan alan Kızılay, renkli sokakları, yemyeşil parkları ve Mithatpaşa Caddesi'nin hemen yanındaki son dönem dini yapılarından Kocatepe Camii ile herkesin ilgisini çekiyor. Ulus meydanı, Tunalı ve Kuğulu Park şehir merkezinde gezilebilecek yerlerin başında geliyor.



CUMHURİYETİN İZLERİ

GÜNÜMÜZDE Kurtuluş Savaşı Müzesi konumunda olan I. TBMM Binası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk siyasi tarihini merak eden gezginlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 2. TBMM binası olarak hizmet veren Cumhuriyet Müzesi'nde Cumhuriyetin ilk dönemine ait eserler sergileniyor. Mustafa Kemal'in meşhur Cumhuriyet Balosu fotoğrafının mekanı Ankara Palas da müzenin karşısında yer alıyor. Yakınlarında yer alan bir başka anıtsa, Roma İmparatoru Julianus'un Ankara ziyareti anısına M.S. 326'da yapılan Julianus Sütunu. Cumhuriyetimizin en önemli yapılarını içerisinde barındıran Ankara'da Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi tarihe meraklı olanların uğrak yeri oldu.