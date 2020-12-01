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Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal ve fırınlar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gidilecek mi?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler artırılarak devam ediliyor. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Başkan Erdoğan, dün akşamki konuşmasında yeni tedbirleri açıklarken sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika olarak genelge yayımlandı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında market, bakkal ve fırınlar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gidilecek mi? İşte detaylar...

Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal ve fırınlar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gidilecek mi?

01.12.2020, 09:33

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşlar kısıtlamanın detaylarını yoğun olarak araştırıyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU MARKET VE FIRINLAR AÇIK MI?

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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