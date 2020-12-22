Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

Corona virüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan corona virüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.



Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerde inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını söyledi.

Henüz corona virüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Koca duyurdu! O ülkelerden gelen tüm yolcular karantinaya alındı

Koronavirüs mutasyonunun adı açıklandı! İşte virüsle ilgili merak edilenler...

Virüs mutasyonu nedir? Virüs mutasyonu ne anlama geliyor?

İngiltere’deki koronavirüs mutasyonu Türkiye’de var mı?