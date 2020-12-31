Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır? MPİ bilet sorgulama...

Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? sorusu 100 milyon TL tutarındaki çekilişe kısa bir süre kala yoğun olarak araştırılıyor. Yeni yıla girerken hayalleri için bayilerden biletlerini alan vatandaşlar merakla sonuçları bekliyor. İşte, Milli Piyango 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Büyük ikramiye için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2021!

3813252

8216776

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

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