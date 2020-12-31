  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır? MPİ bilet sorgulama...

2021 yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır? MPİ bilet sorgulama...

Yeni yıla girerken 'nun büyük ikramiye çekilişine saatler kaldı. 100 milyon TL tutarındaki büyük ödül için bilet alan vatandaşlar merakla sonuçları bekliyor. sonuçları kapsamında 10 Milyon TL büyük ikramiye kazandıran numaralar da açıklandı. Peki Milli Piyango bilet sorgulama nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır? MPİ bilet sorgulama...

31.12.2020, 16:52

Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? sorusu 100 milyon TL tutarındaki çekilişe kısa bir süre kala yoğun olarak araştırılıyor. Yeni yıla girerken hayalleri için bayilerden biletlerini alan vatandaşlar merakla sonuçları bekliyor. İşte, Milli Piyango 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Büyük ikramiye için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2021!

3813252

8216776

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır? MPİ bilet sorgulama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.