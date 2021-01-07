Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Vaka sayılarının yükselmesi ile birlikte Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan karar doğrultusunda restoranlar, lokantalar ve kafeler kapatılmış ve paket servisi geçilmişti. Lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı tarih olarak 15-16 Ocak iddiası doğru mu? İşte detaylar...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.