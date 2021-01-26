Sahte içki kurbanı oyuncu toprağa verildi

Bursa'da önceki gün sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden dizi ve tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş'ın (38) cenazesi babası Vedat Yalçıntaş için yaptırdığı mezarın üzerine defnedildi. Mezar taşındaki 'Mekanın cennet olsun canım babam' yazısı dikkat çekti.



ANNESİ EVİNE GİTTİ

Osmangazi ilçesinde bir apartmanın 4. katında oturan tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş'tan ailesi, önceki akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Epilepsi hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş'a ulaşılamaması üzerine; annesi Nermin Yalçıntaş, önceki gün oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş'ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş'ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için açılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.