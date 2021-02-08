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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle I Maraşlı 5. bölüm canlı izle!

yeni bölüm canlı izle I !

ekranlarında yayınlanan başrollerini ve 'un paylaştığı , reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Bence aşk bir kadına ya da bir erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu..." sözü dikkat çekiyor. İşte Maraşlı yeni bölüm izleme ekranı...

Maraşlı yeni bölüm canlı izle I Maraşlı 5. bölüm canlı izle!

08.02.2021, 20:32

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

MARAŞLI 5. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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