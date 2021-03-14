Çocuk katili eski muhtar "Pişmanım" dedi!

ÇORUM'UN Alaca ilçesinde oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'yi (13) durdurduğu okul servisinde tabancayla vurarak öldüren eski muhtar Servet Başbuş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Başbuş'un, "Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ Servet Başbuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştıkları ifade edildi. Katil zanlısı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.