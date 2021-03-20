Pazar günü İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Hangi illerde yasak yok?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan, 'kontrollü normalleşme' dönemiyle birlikte yeniden düzenlenen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da uygulanıyor. Saat 21.00 itibariyle sokak kısıtlaması başladı.



İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu. Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.





HANGİ RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE SOKAK KISITLAMASI OLACAK?

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanıyor.





HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK?

20 Mart cumartesi günü akşam 21.00'den, 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı şu illerde uygulanacak:



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.



YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.