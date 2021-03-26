İlay Erkök en zor kararını açıkladı!

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü oyuncu İlay Erkök, bu zamana kadar hayatında vermiş olduğun en zor kararın ne olduğu sorusuna, "Spesifik bir olay örnek vermem ama şöyle bir durum var: Ben hep hayatımdan insanları çıkartma konusunda çok zorlanmışımdır. Ancak çok ağır bir yara aldıktan sonra bunu yapabiliyorum. İnsanlara hayır diyemediğim için insanlar beni sırtımdan bıçaklayacak duruma gelmedikçe onları çıkaramıyorum. Hatta bazen o boyuta gelse bile yapamıyorum." yanıtını verdi.



İşte İlay Erkök röportajının tüm detayları…



Mardin'de kendine bir hobi edindin mi?

Efeler köyüne gidiyordum pandemiden önce. Mardin'den uzak biraz daha Batman'a doğru bir yer. Oraya gidip çocuklara tiyatro dersi veriyordum, birlikte tiyatro yapıyorduk. Ama tabi pandemi süreci girince bunların hiçbirini yapamadık. Onlar bana gerçekten ayrı bir vizyon kattı ve aydınlanma sağladı. İstanbul'da yaşarken bazı şeyleri unutuyoruz ama orada yaşadığım zaman zarfında, her gün uyandığımda onların kalplerine dokunabileceğim bir şey bırakmak çok istiyorum. Dizi bitse bile oradakilerle olan bağımı koparmayacağım. Yanlarına her gittiğimde gözlerim doluyor ve yeni bir şeyler öğreniyorum. Ben de onlara hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğretmeye çalışıyorum. Oradaki çoğu çocuk denizin ne olduğunu bile bilmiyor. Onlara ülkeler arası bir hayalden bahsettiğimde çok imkansız geliyor ve olmadığını öğretmeye çalışıyorum. İnsanlarla etkileşim halinde olmayı seviyorum açıkçası bana çok şey katıyor.



Dizinin dışında hem kendine çok şey katmışsın hem de çevrendeki insanlara güzel bir ışık tutmuşsun aslında.

Farklı ülkelerde de çok fanlarımız var aslında ben onlarla da bir araya gelmek çok istiyorum.



ONLARA INSTAGRAM'DAN YAZDIM



Özellikle Arap fanların çok fazla.

Evet. Oralara gidip fanlarımla buluşmak çok istiyorum, keza İspanya'da aynı şekilde. Hiç tanımadığın insanların kalbine ve hayatlarına dokunuyorsun o yüzden dünyanın dört bir yanına gidip insanlarla tanışmayı çok istiyorum. Arapça öğrenmeye çalışırken onların sinemasını da izlemeye başladım bu arada.





Nasıl buluyorsun peki?

Aslında çok duygulu ve çok içsel buluyorum. Neden daha önce bu kadar girmedim içine diye düşünüyorum. Hatta kendi kullandığım instagram, sosyal medya hesaplarımdan İranlı yönetmenler ile iletişime de geçiyorum çünkü kapının kapıyı açacağına çok inanırım ve bir şekilde onlarla tanışıp, vakit geçirmeyi çok istiyorum.



ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK DOĞAL



Sette en çok kimlerle vakit geçiriyorsun, eğleniyorsun?

Herkesle! Ben sabaha karşı beşte de sete gitsem enerjim hep çok yüksek oluyor. Ekibin gözünden uyku akıyor ve enerjimden nefret ediyor olabilirler. Ben yanımdakilerle uğraşmayı çok seviyorum o yüzden o gün yanımdaki şanssız kişi kimse onunla uğraşıyorum. Bu ara Elvan Demirez'e çok takılıyorum ama ikimizde birbirimizin kalplerini bildiğimiz için amacımın kötü olmadığını biliyor ve bu da bizim aramızda çok doğal bir ilişkiye sebep oluyor. Elvan ile bu sene tanıştık ama sanki çok uzun zamandır tanıyormuşum gibi hissediyorum. Ondan önce en çok uğraştığım partnerim Ahmet Kayakesen aslında ve onu altı senedir falan tanıyorum. Aynı menajerlikteyiz, aynı filmde başrolde partner olduk, benden sonra abim ile aynı dizideydi yani hep görüyorum onu. Bunların üzerine bir de gelip aynı dizide benim partnerim olunca kader bu dedim, kaçamadı benden. Her videomu çekme lanet olsun falan diyordu ama çekiyordum.





İNSANLARI HAYATIMDAN KOLAY ÇIKARAMAM



Bugüne kadar hayatında verdiğin en zor karar neydi?

Spesifik bir olay örnek vermem ama şöyle bir durum var: Ben hep hayatımdan insanları çıkartma konusunda çok zorlanmışımdır. Ancak çok ağır bir yara aldıktan sonra bunu yapabiliyorum. İnsanlara hayır diyemediğim için insanlar beni sırtımdan bıçaklayacak duruma gelmedikçe onları çıkaramıyorum. Hatta bazen o boyuta gelse bile yapamıyorum.