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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman? 2021 Raman ayı hangi gün başlıyor?

Ramazan ne zaman? Raman ayı hangi gün başlıyor?

11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Mübarek vesilesi ile de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte 'nın takvimine göre başlangıcı...

Ramazan ne zaman? 2021 Raman ayı hangi gün başlıyor?

27.03.2021, 18:00

Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? aramaları yoğunluk kazandı. Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili'ni yaşadığımız bugün de Ramazan ayı başlangıcı ile ilgili aramalar da arttı. İşte 2021 Ramazan ayı başlangıcı...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak.

Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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