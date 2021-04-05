Iyilikte bulustular, bir engelliyi sevindirdiler

İZMİR'DE kadınlardan oluşan '40 Gönüllü Kadın Platformu' ile Anda Arama Kurtarma Kardeşe Vefa Derneği iyilikte buluştu. El ele veren iki sivil toplum kuruluşu yürüme engelli bir genç kızın ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyeyi alıp kendisine teslim etti. Korona virüsü salgını nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde dayanışmanın önemine dikkat çeken '40 Gönüllü Kadın Platformu' ile İzmir depreminde enkaz altında kalanlara ilk yardıma gelen arama kurtarma ekipleri arasındaki 'ANDA Arama Kurtarma Kardeşe Vefa Derneği', kampanya başlatarak yürüme engelli bir genç kıza ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyeyi alıp teslim etti. Platform sözcüsü Afet Ayaz ile Derneğin İzmir İl Başkanı Yusuf Koç, iyiliğin iyileştirici gücüyle ihtiyaç sahibi insanlara el uzattıklarını dile getirdi.

METİN BURMALI