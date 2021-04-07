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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Libya’da izleyiciyle buluşacak!

’da izleyiciyle buluşacak!

'nin çok izlenen ve çok sevilen yapımı dünyada 33 ülkede yayında. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. ’un ardından şimdi de ’da yayına girmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman Libya’da izleyiciyle buluşacak!

07.04.2021, 10:06

atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

RAMAZAN AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR!
Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da Al Ahrar TV kanalında yayına girecek dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman", atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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