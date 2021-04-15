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Haberler Yaşam İstanbul'a yakın muhteşem güzellikler

İstanbul'a yakın muhteşem güzellikler

İstanbul hem güzel hem de yorucu bir şehir. Dolayısıyla bu şehirde yaşayan her insan, ilk tatil fırsatında mutlaka buradan uzak bir yerlere gitmek ve kafa dinlemek istiyor. İşte kısa tatillerde şehirden çok fazla uzaklaşmadan kafa dinleyebileceğiniz ya da isteğe göre eğlenebileceğiniz harika tatil yerleri.

İstanbul'a yakın muhteşem güzellikler

15.4.2021

İstanbul'da ya da komşu şehirlerinde yaşayanlar, kısa mesafelerde doğal güzelliklerin olduğu ve kafa dinleyebilecekleri yerler arıyor. Burada kaç saatlik otomobil yolculuğunu göze aldığınız ve konaklama yapmak isteyip istemediğiniz, gideceğiniz yeri belirlemekte önemli rol oynuyor.

ARTIK HER YER DAHA YAKIN

Aslında yeni yapılan Osman Gazi Köprüsü ve feribot imkanları sayesinde birçok yer İstanbul'a çok daha yakın oldu. İstanbul'un arka bahçesi sayılan Sapanca, yemyeşil doğasıyla Ağva, kısa tatillerin favori adresi Kilyos gibi birçok seçenek bulmak mümkün. Öte yandan, mavi bayraklı denize sahip olan Kocaeli'nin ilçesi Kandıra'daki Kerpe de herkesin keyif alacağı bir belde. İşte şehrin yorgunluğunu atmak için birbirinden keyifli rotalar...

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