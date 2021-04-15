İstanbul'a yakın muhteşem güzellikler

İstanbul'da ya da komşu şehirlerinde yaşayanlar, kısa mesafelerde doğal güzelliklerin olduğu ve kafa dinleyebilecekleri yerler arıyor. Burada kaç saatlik otomobil yolculuğunu göze aldığınız ve konaklama yapmak isteyip istemediğiniz, gideceğiniz yeri belirlemekte önemli rol oynuyor.

ARTIK HER YER DAHA YAKIN

Aslında yeni yapılan Osman Gazi Köprüsü ve feribot imkanları sayesinde birçok yer İstanbul'a çok daha yakın oldu. İstanbul'un arka bahçesi sayılan Sapanca, yemyeşil doğasıyla Ağva, kısa tatillerin favori adresi Kilyos gibi birçok seçenek bulmak mümkün. Öte yandan, mavi bayraklı denize sahip olan Kocaeli'nin ilçesi Kandıra'daki Kerpe de herkesin keyif alacağı bir belde. İşte şehrin yorgunluğunu atmak için birbirinden keyifli rotalar...