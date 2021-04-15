Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Programda yaşanan son dakika gelişmeleri ile adeta ekrana kilitleyen Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 15 Nisan Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, Arif Alagöz'ün cezaevinde bulunduğu bilgisini verdi. Müge Anlı Frankfurt'tan bir Türk komiserin ihbarda bulunduğunu aktardı. Frankfurt'ta Görevli Komiser Telefon Hattında, Beyefendi, 5 Nisan'da bir hırsızlık olayı olduğunu, çanta çalındığını ve görüntülerde Arif Bey'i gördüklerini, 2 gün sonra tutukladıklarını, mahkeme olana kadar tutuklu kalacağını, 6 aya kadar çıkabileceğini belirtti. İstanbul Silivri'de kaybolmuştu, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Apartman sakinleri konuştu. Gece televizyonların kırıldığını, çoğu şeyin yerlerde olduğunu, kapıların zorlandığını iddia ederken apartman görevlisi ise, gece Neşet Bey'in abisinin kendisini arayıp kapıyı açtırdığını, Adem Bey'i o şekilde ölü olarak gördüklerini belirtti. Mehmet Pehlivan 10 gün önce Konya'da kayboldu. Eşi, Mehmet Bey'in Ahmet Bey'in kapısına bile gidip paramı geri ver dediğini ama Ahmet Bey'in vermediğini, kesinlikle o adamdan şüphelendiğini vurguladı ve Ahmet Bey'i aradığını cevap vermediğini sözlerine ekledi. Galerici Ahmet Bey canlı yayında… 9 çocuk sahibi Fadime Arslan neden öldü? Yaşlı kadının oğlu konuştu