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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

93. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 93. yeni bölümüne "Kansa kan, ölümse ölüm!"sözü damga vurdu. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova izle" linkini araştırmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

22.04.2021, 21:11

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

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