Çalışma izin belgesi almak isteyenler 'izin belgesi nasıl alınır?' sorusunun yanıtnı arıyor. Tam kapanma döneminde bazı meslek grupları kısıtlamadan muaf tutuldu. Vatandaşlar iş yerlerine gitmek için çalışma izin belgesini göstermek durumunda. Peki çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-devlet izin belgesi alma ekranı...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izin belgesi e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresinden alınabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet'e girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamaları gerekiyor.

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

* E devlet sistemine giriş yapınız.

* Arama boşluğu kısmına "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" yazınız.

* Ekranda gözüken SGK kaydınızı "Dosyayı indir" seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.