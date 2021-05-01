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? Pazar günü nereler açık?

29 Nisan'da başlayantam kapanmanın ardından hafta sonları nerelerin açık olduğu merak ediliyor. Marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Peki Pazar günü marketler açık mı? Pazar günü nereler açık olacak? İşte detaylar...

Marketler Pazar günü açık mı? Pazar günü nereler açık?

01.05.2021, 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 16:36

Tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte marketlerin çalışma saatlerinde ve açık olan yerlerde değişikliğe gidildi. Vatandaşlar 'Pazar günü marketler açık mı?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri ve Pazar günü açık olan yerler...

TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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