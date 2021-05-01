Marketler Pazar günü açık mı? Pazar günü nereler açık?

Tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte marketlerin çalışma saatlerinde ve açık olan yerlerde değişikliğe gidildi. Vatandaşlar 'Pazar günü marketler açık mı?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri ve Pazar günü açık olan yerler...
TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-devlet izin belgesi alma ekranı... Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Beklenen cevap geldi
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