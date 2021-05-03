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Haberler Yaşam Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ndan etti

Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi ‘Güvenli Sertifikası’ndan etti

'nın ilçesinde, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yüzlerce kişinin katıldığı ‘Paskalya’ partisinin düzenlendiği otel kapatılarak, Güvenli Sertifikası iptal edildi.

Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ndan etti

03.05.2021, 17:59

Turizm kenti Antalya'da artan korona virüs vakaları kırmızı sinyal verirken, Manavgat'ta bulunan bir otelde 'Paskalya' partisi düzenlendi. Ülke genelinde gidilen tam kapanma döneminde Manavgat'ta bir otelde çekilen sosyal mesafesiz korona partisi görüntüleri kuralların ciddiye alınmadığını gösterdi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı parti sonrası Antalya Valiliği harekete geçerek konu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucu otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi.



Antalya Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen ve program sahibi olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Güvenli Turizm Belgelendirmesi kapsamında, 02.05.2021 tarihli sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberler ile ilgili 03/05/2021 tarihinde TGA tarafından Türk Standardları Enstitüsüne yapılan, program kurallarına aykırı davranıldığının bildirilmesi neticesinde , İlimiz Manavgat İlçesinde bulunan otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilmiştir. Adı geçen otelin faaliyetleri pandemi dönemi süresince durdurulmuştur. "


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