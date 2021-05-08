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Haberler Yaşam Arzu’nun katili ağır müebbetle yargılanacak

Arzu’nun katili ağır müebbetle yargılanacak

Arzu’nun katili ağır müebbetle yargılanacak

8.5.2021

SAMSUN'DA, kaybolduğu sanılan Arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun (38) hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Polis ekipleri, Aygün Muharrem Coşkun da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurmuş Coşkun, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etmişti. Ekipler, söz konusu bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaşmış, Muharrem Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

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