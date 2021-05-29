Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte maskeden kurtulacağımız tarih

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin (KLİMİK), İstanbul'da yapılan 21'inci kongresinde pandemiyle mücadelede gelinen nokta ve gelecekle ilgili projeksiyonlar masaya yatırıldı.

KLİMİK Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap 'Salgında sona yaklaşıldı. Salgında çoğu gitti azı kaldı.

Şimdiye kadarki salgınlar ortalama 1.5 ila 3 yıl sürdü. Kovid'de 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlandı. Teknoloji ilerlediği için hızla aşı geliştirildi. 1.5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor.

Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir. Yaş aralığı düştükçe aşıya karşı kararsızlık, direnç göreceğiz gibi. Bu pandemiden çıkışın tek yolu aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu" dedi.

KLİMİK Derneği Genel Sekreteri ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise "Önümüzdeki yaz sezonu için gerçekten çok ümitliyiz.

Gerçekten sözü edildiği gibi aşılar gelirse mesela mRNA aşısı, oldukça etkili bir aşı. Bunları etkili bir şekilde yaparsak yazdan sonrasında ümidim var. Olumlu bakmaya çalışıyorum çünkü hepimiz yorulduk, bunu bir kontrol altına almak istiyoruz.

Kısıtlamalardan kurtulmak istiyoruz. Haziranı özellikle biraz daha kontrollü bir şekilde gitmemiz gerektiğini düşünüyorum, açılmak için acele etmemeliyiz. Haziran ayını bir kazaya uğramadan atlatmak istiyoruz" dedi.

Yavuz, kongre öncesi yaptığı değerlendirmede de "Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.

Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek. Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz" dedi.

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