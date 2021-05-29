Otomobilin çarptıgı kardesler kurtarılamadı

HATAY'IN Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yaren (15) ile Eren Altun (17) kardeşler yaşamını yitirdi. Önceki gün Madenköy Kavşağı'nda Mahmut Doğan'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren ve Yaren Altun kardeşlere çarptı. Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eren Altun da gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun dün düzenlenen törenle toprağa verildi.