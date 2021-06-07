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Haberler Yaşam Leopard tanklarına etkin balistik koruma

tanklarına etkin balistik koruma

Leopard tanklarına etkin balistik koruma

7.6.2021

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Leopard 2A4 tanklarının zırh paketine ilişkin paylaşım geldi. Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretime geçtiğini ve tanklara entegrasyonunun başladığını bildirdi. Demir, "Zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde" ifadelerini kullandı.

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