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Haberler Yaşam Takla atan araçta 1 ölü 3’ü çocuk 5 yaralı

Takla atan araçta 1 ölü 3’ü çocuk 5 yaralı

Takla atan araçta 1 ölü 3’ü çocuk 5 yaralı

7.6.2021

OSMANİYE'DE otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi ise yaralandı. Kaza Kadirli-Karatepe köyüyolu üzeri kalelerin rampası mevkiinde meydana geldi. Özkan Solak idaresinde otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Özkan Solak, Selma Solak (35) E.P. (31), I.P. (12), H.V. (7) ve H.A.S. (14) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selma Solak, hayatını kaybetti.

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