Şebnem’in sır ölümünde kulaklık detayı

İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonda sevgilisi Timuçin Bayhan'la konaklayan İzmirli hemşire Şebnem Köker, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli olarak ifadesi alınan Timuçin Bayhan yurt dışı yasağı şartıyla tutuksuz olarak yargılanmaya başladı.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAM'

Yeni Asır'a konuşan Şebnem Köker'in babası Abdullan Köker, 29 yıl sonra en acı babalar gününü yaşadığını söyleyerek, kızının sır ölümüyle ilgili bulduğu yeni detayı anlattı.

Kızının telefonunun son model bir iPhone olduğunu söyleyen acılı baba, "Timuçin Bayhan, Şebnem'in telefonunu sahilde denize düşürdüğünü söyledi ama onun söylediği saatten sonra kızım arkadaşlarıyla telefon görüşmesi yapmış. Ayrıca kızım düştüğünde kulağında kulaklık varmış. O kulaklığı bana teslim ettiler. Bu kulaklığın ucu özel, her telefona olmaz. Bu kulaklık neye takılıydı? Düştüğü anda bu sorunun cevabı yok. Bu işin peşini bırakmam. Avukatlarımız itiraz etti, tekrar tanık ve otel görevlilerin ifadesine başvurulacak" dedi.

■ FATİH ŞENDİL