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Taksitle kurban kesilir mi? Diyanet'ten açıklama

Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Kurban kesmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Kurban ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de taksitle kurban kesilip kesilmeyeceği. Diyanet İşleri merak edilen açıklamayı yaptı. İşte merak edilenler...

Taksitle kurban kesilir mi? Diyanet'ten açıklama

14.07.2021, 16:19

Taksitle kurban kesilir mi? sorusu bayram yaklaşırken en çok merak edilenlerden biri arasında. Bayramda kurbanını taksitle almak isteyenler taksitle kurban kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi', V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurban kesmek kimlere farz?

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