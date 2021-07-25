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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca'dan aşı uyarısı!

Son dakika: Bakan Koca'dan aşı uyarısı!

Son dakika haberi....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısı olmadığını, aşıdan istenilen sonucu almak için sürecin hızla tamamlanması gerektiğini açıkladı.

Son dakika: Bakan Koca'dan aşı uyarısı!

25.07.2021, 10:59

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2'nci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." dedi.

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