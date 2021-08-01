Kayınvalidesinin ölüme uçtuğu anları kaydetti

Artvin'de ailesiyle birlikte gezmeye çıkan 71 yaşındaki Pumbul Kandemir isimli kadın, dengesini kaybedince 70 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olay Şavşat içesine bağlı Tepeköy köyünde yaşandı. Pumbul Kandemir, eşi Mehmet Karademir, kızı Ayla Şahiner, damadı Kadir Şahiner ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıktı. Ailecek çıktıkları gezintide uçurumdan aşağıya bakmak isteyen Pumbul Kandemir bir anda aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı.

70 Metrelik uçurumdan düşen kadının, olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. O sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapan damat Kadir Şahiner, kayınvalidesinin düşme anını anbean kaydetti. Kadir Şahiner ve eşi Ayla Şahiner'in, Pumbul Kandemir'e dikkatli olmasını söyledikleri, düşmeye başlayınca da 'Baba şunu tut, tut baba tut' diye seslendikleri görüntülere yansıdı.