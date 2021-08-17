Hande’nin trafik isyanı

İzmir'de artan araç sayısına rağmen yeni yol ve gerekli düzenlemeler yapılmadığı için her geçen gün daha da ağırlaşan trafik sorunu, İstanbul trafiğine alışkın ünlü sanatçı Hande Yener'i bile çıldırttı. İzmir'in trafikzedelerinden biri olan ünlü şarkıcı, Cumartesi akşamı Karşıyaka'daki bir etkinlikte sahne aldıktan sonra havalimanına yetişmek için ilginç bir yöntem izledi. Trafiğin sıkıştığını ve adeta adım adım ilerlediğini gören Yener, bindiği araçtan indi ve otostop yaparak bir motosiklete bindi.

VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Yener, Erdal Ünal isimli İzmirli bir gencin kullandığı motosiklet ile sıkışık trafikte ilerlemeye çalışan araçların arasından geçerek kaldığı otele gitti. Motosiklet yolculuğunu kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşan Yener, kendisini bırakan genci de paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti. Şarkıcı, videoda "İzmir'de inanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dedi.

YÜZLERCE YORUM YAPILDI

Yener, Halit Erturanlı adlı kullanıcının "Bavullar kaldı mı?" sorusuna ise, "Bavullar oteldeydi konserden sonra otele gidemedim trafik sıkışmıştı" cevabını verdi. Şarkıcının İzmir'in trafik sorununu ortaya koyduğu videosu büyük ses getirdi. Sosyal medyada video ile ilgili yapılan paylaşımlarda İzmir trafinin artık içinden çıkılmaz bir hal aldığına dikkat çekildi. Bazı kullanıcılar, İzmir trafiğinin İstanbul trafiğindeki sıkışıklığı bile geride bıraktığı yorumları yaptı.

İZMİRLLER HANDE YENER'İN TRAFİK İSYANINA SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDİ



ŞEYDA KUZEY: Rezillik...

BURAKKUL79: İzmir'in trafiği İstanbul'un trafiğinden daha beter. İzmir trafiği çökmüş durumda ve belediyenin umurunda değil...

BARAN_YORUKOGLU: İzmir'in trafiği rezil. Hele akşam vakitleri ben de bir kere yakalandım. Ulaşım berbat....

MURAT AKGÜN: Hande Yener'i otostop yapmaya mecbur bırakan güzel İzmir'in sorunsuz trafiği... :) :)

MURAT SEZEN: Tramvay sayesinde İzmir'in iğrenç trafiği. Köy muhtarı Tunç Soyer'in bisiklet yolları da cabası oldu...

NEJAT SAY: Vah vah...

ERCAN AKGÜN