Müge Anlı Atv canlı izle 8 Eylül Çarşamba

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da mucize gibi bir kavuşma... Melike hiç görmediği kardeşi Rabia ile ilk kez görüştü. Melike'nin 27 yıllık anne hasreti son buldu. Hiç görmediği annesi canlı yayında... Melike Hanım, annesi ile konuştu, Kader Hanım öncelikle Müge Anlı'ya ve ekibine çok teşekkür etti. Kader Hanım, ağlayarak çok duygulandığını söyledi ve kızına "Melike, ilk göz ağrım, ne yapıyorsun, ağlama gözündeki yaşa kurban olurum" dedi ve en kısa zamanda kızının yanına geleceğini dile getirdi. Rabia Hanım da annesi ile konuştu, Kader Hanım kızına ikinci doğumu yapıp yapmadığını sordu, Rabia Hanım da torununun anneannesini beklediğini ifade etti.

Vahşet evindeki bakıcının eski eşi canlı yayında. Evdeki bakıcı neden hiç ses duymadı? Vahşi cinayette bakıcının parmağı mı var? Evin balkon kısmı gösterilirken Emel Hanım'ın uyudum dediği yer belirtildi. Ganime Hanım, balkon kapısının dışardan değil kilidinin içeriden kırılmış olduğunu söyleyerek Emel Hanım'ın sürekli ifade değiştirdiğini bir kapı açıktı, bir kapı kapalıydı dediğini dile getirdi. Palu ailesi davasında karar duruşması. Davada 4 tutuklu 6 sanık yargılanıyor...