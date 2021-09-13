Masterchef’te kaptan kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadrosu

Masterchef'te bugün kaptanlık mücadelesi ekranlara yansıdı. Künefeyi en iyi yapan yarışmacı şeflerin tercihi belli oldu ve mavi takımın kaptanı seçildi. İşte Masterchef'te bu haftanın kırmızı ve mavi takımın kadrosu....

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen künefe tatlısını en başarılı yapan Dilara, haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

MasterChef Dilara, mavi takım kaptanı olması sonrasında yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına da sahip olmuş oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Dilara, kırmızı takım kaptanını seçme hakkını Hamza'dan yana kullandı ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı Hamza olarak belirlendi.

Mavi takım kaptanı Dilara ve kırmızı Takım kaptanı Hamza, yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarını şöyle şekillendirdi…

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Eren

Sergen

Tahsin

Milhan

Ateş

Mert

Azize



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Şükrü

Hasan

Emre

Burcu

Mustafa

Tunahan

Safanur