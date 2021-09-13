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Masterchef'te kaptan kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadrosu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef yarışmasında bu akşam kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. En iyi künefeyi yapan kişi mavi takımın kaptanı oldu. Peki mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takıma kim kaptan seçildi? İşte MasterChef'in mavi ve kırmızı takımın kadrosundaki isimler....

Masterchef’te kaptan kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadrosu

13.09.2021, 23:28

Masterchef'te bugün kaptanlık mücadelesi ekranlara yansıdı. Künefeyi en iyi yapan yarışmacı şeflerin tercihi belli oldu ve mavi takımın kaptanı seçildi. İşte Masterchef'te bu haftanın kırmızı ve mavi takımın kadrosu....

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen künefe tatlısını en başarılı yapan Dilara, haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

MasterChef Dilara, mavi takım kaptanı olması sonrasında yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına da sahip olmuş oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Dilara, kırmızı takım kaptanını seçme hakkını Hamza'dan yana kullandı ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı Hamza olarak belirlendi.

Mavi takım kaptanı Dilara ve kırmızı Takım kaptanı Hamza, yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarını şöyle şekillendirdi…

MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Eren
Sergen
Tahsin
Milhan
Ateş
Mert
Azize

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Şükrü
Hasan
Emre
Burcu
Mustafa
Tunahan
Safanur

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