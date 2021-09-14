Modacı Melik Kam: 3’üncü yılımızda dünya markası olduk

Moda dünyasının en yeni yıldızlarından Melik Kam, Türkiye'nin Assos, Kapadokya gibi tarihi coğrafyalarından ilham alarak hazırladığı tasarımlarıyla büyük ses getirdi. Instagram sayfasını da aktif olarak kullanan ve dikkat çekici paylaşımlarıyla adını yurtdışında da duyuran modacı, 'Melik Kam' ve 'Kam Bespoke' markalarının 3'üncü yılını özel bir davetle kutladı.





ÜNLÜLERİ BULUŞTURAN GECE

3'üncü yıl daveti, geçtiğimiz gün İstanbul eğlence hayatının en popüler mekanlarından birinde gerçekleşti. Melik Kam'ın "Başarımda büyük payı var" dediği eşi Buğse Kam'la birlikte ev sahipliği yaptığı davet, moda ve sanat camiasından çok sayıda tanınmış ismi bir araya getirdi.





DÜNYA MODASI BİZİ KONUŞACAK

Dostlarıyla kutlama yapan Melik Kam, "Sıfırdan iki başarılı dünya markası yarattık. Dünyanın en önemli moda organizasyonlarından Pitti Uomo'nun da şimdiden vazgeçilmezleri arasına girmiş durumdayız. Önümüzdeki sezonlarda dünya modasında adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz" dedi.