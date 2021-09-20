Misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında öldüler

Sakarya'da bir evde çıkan yangında, baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay, Sakarya'nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında evde bulunan Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi'nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi (4), hastaneye kaldırıldı. Küçük Eymen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.