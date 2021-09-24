Müge Anlı ’da bugün neler yaşandı? 24 Eylül Cuma Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı bugün Labit Bey'in konuğumuz olacağını söyledi. Yıldız Hanım eşi ile geçen aydan beri ayrı olduğunu belirtti. Müge Anlı dün Emel Hanım'ın bizimle röportaj yaptığını, cevaplardan ne kadar tatmin olunacağını bilmediğini ama "Ben hasta bir kadınım" dediğini aktardı. Labit Bey stüdyoya geldi. Emel Hanım, hala şokta olduğunu, aklından gitmediğini, kim geldi kim yaptı nasıl duymadık diye düşündüğünü, hala o insanların gözünün önünde olduğunu söyledi. Rahmi Özkan, Emel Hanım'ın duymadık demesinin mantıklı bir açıklaması olmadığını dile getirip 100 kişiye sorulsa 100'ünün de "Duyulurdu" diyeceğine dikkat çekti. Rahmi Özkan, Müge Anlı'ya seslense istediği kadar duymadım dese de anlamlı olmayacağını vurguladı. Yıldız Hanım, numara verdiğini eşinin de o kişileri beğenirse Aynur Hanım'dan numaraları para ile aldığını anlattı. Şen ailesinin yakın dostundan çarpıcı sözler... Yıldız Hanım eşinin Emel Hanım'ın dediği her şeyi yaptığını, kredi kartını kullandırdığını, eşinin dediğine göre kadınların zaafının eşine karşı çok olduğunu, eşinin 11 kere kadınlara ev açtığını söyledi. Yıldız Hanım, eşinin cinsel gücü arttırıcı ilaçlar kullandığını, nerden buluyorsun bunu dediğini, eşinin "Emel'den aldım, kan sulandırıcı olarak kullanıyorum" dediğini iddia etti. Yıldız Hanım Emel Hanım'ın bu cinsel gücü artırıcı ilaçların ticaretini yapabiliyor olabileceğin söyleyip eşinin bu cinayetten sonra hop oturup hop kalktığını çok korktuğunu, ifade verdikten sonra da "Yıldız ben çok korkuyorum, bir kere daha hapse giremem" dediğini anlattı. Tüfek emanet edilen evin bekçisi canlı yayında...