CHP-İyi Parti- HDP’nin gizli anayasa maddeleri sahnede

Bülent ERANDAÇ

Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 'ittifak' kararını açıkladı.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yaptıkları açıklama, CHP ile HDP (PKK) arasındaki flörtün yeni bir aşama kaydettiğini, nişanlanma aşamasına geçtiklerini gösterdi.

HDP'nin (PKK) CHP omurgasında kurulan Millet İttifakı'na nasıl yardımcı olacaklarını açıklayan deklarasyonları, Derin ABD'nin, CHP ile HDP'yi anlaştırdığını ortaya çıkardı.

HDP eş başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın yaptıkları açıklamaların satır araları ve öne çıkardıkları 11 madde, CHP-HDP-İyi Parti arasında yapılan ve büyük tepki gören GİZLİ ANAYASA taslağını da deşifre etti.



DERİN ABD'NİN PLANI

HDP'nin açıkladığı 11 madde, tam bir ihanet alameti taşıyor. CHP Milletvekili Prof.

İbrahim Kaboğlu başkanlığında CHP-HDP-İyi Parti elemanları gizli bir anayasa hazırlamışlardı. O günlerde ortaya çıkan bazı maddeler vardı. Büyük tepki görmüş, buzdolabına konulmuştu.

Bir süreden beri CHP ile HDP (PKK) arasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik perde arkasında gizli temaslar yapılıyor, pazarlıklar sürüyordu. Bu gelişmeleri Derin ABD'nin Neo/con'ları ve strateji uzmanları çok yakından takip ediyordu. Belli oldu ki, CHP ile HDP arasındaki anlaşmayı Derin ABD sağlamış görünüyor.



HDP eş başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın yaptıkları açıklamaların satır araları ve öne çıkardıkları 11 madde, CHP-HDP-İyi Parti arasında yapılan ve büyük tepki gören GİZLİ ANAYASA taslağını da deşifre etti



İHANET MADDELERİ

1) HDP (PKK) diyor ki;

Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorun Kürt sorunuymuş. Bu konuda HDP demokratik çözüm üzerinde bir rol üstlenmeye hazırdır. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakereye odaklı olmalıdır. Bu çerçevede, başta ANA DİL OLMAK ÜZERE kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yani "CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul ediyoruz. Bunu müzakere edeceğiz" diyorlar.



2) HDP (PKK) diyor ki;

Demokratik anayasa istiyorlarmış. Bu anayasa; farklı kültürlere, KİMLİKLERE, ANA DİLLERE saygıyı, EŞİT YURTTAŞLIĞI esas almalıymış. Anayasanın hazırlanma süreci, HDP'nin

de (PKK) içinde olacağı her kesimi kapsayacak bir yöntemle yürütülmeliymiş. Bu madde, CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığında CHP-HDP-İyi Parti arasında hazırlanan GİZLİ ANAYASA MADDESİ'nin itirafıdır. Eşit yurttaşlık lafını utanmadan ediyorlar. Türkiye'de herkes eşittir. Eşit vatandaşlık haklarını kullanmaktadır.



3) Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşılmasını istiyorlarmış.

Yani HDP (PKK) aynen CHP gibi Suriye'den, Libya'dan Türk ordusunun çekilmesini talep ediyor. Böylece Suriye'nin bölünmesini, orada PKK uydu kantoncukları kurulmasını düşündüklerini gösteriyor. ABD-İsrail, PKK koridorunu paçavraya çevirmemizi içlerine sindiremiyor.



4) HDP (PKK) diyor ki; tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İşkenceyi Önleme ve İzleme Komitesi (CPT) olmak üzere tüm uluslararası kurumların hak ihlalleri, hukuk dışı cezaevi koşulları, tecrit vb. ile ilgili kararlarına ve tavsiyelerine uyulmasını istiyorlarmış. Yani uluslararası kuruluşların tek yanlı, insafsız, omurgasız kararlarına uymak zorundaymışız.

Avrupa'nın emirlerine tabi olmamızı istiyorlar.

5) HDP (PKK) diyor ki; kayyum atamaları, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan bir yönetimmiş.



Bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acilmiş. PKK'lı teröristlerin aday gösterilmesine ses çıkarmayan, HDP ile Kandil arasındaki köprülere müdahale edilmesine karşı çıkan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorlar.

6) HDP (PKK) diyor ki; İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden geçerli hale getirilmesi ve kültürel tüm engellerin kaldırılması ilk acil adımlar arasındaymış.

7) HDP (PKK) diyor ki;

Kanun Hükmünde Kararnameler'e karşılarmış, yaratılan hak gasplarının giderilmesi, kamuda işe alımda ve atamalarda liyakat olmalıymış. PKK'lı militanların göreve gelmeleri için CHP'ye mesaj veriyorlar.



SONUÇ

ABD Başkanı Biden'ın kurdurduğu tren yürüyor. Amerika, Avrupa, CHP-İyi Parti ne diyorsa, HDP de (PKK) aynı ittifak... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bağımsız Türkiye yürüyüşünü asla kesemeyecekler. ABD'den gözünü ayıramayanların treni, emperyalistlere karşı Mili Mücadele vermiş, zaferler kazanmış, Haçlı ordularını denize dökmüş aziz milletimiz tarafından muhakkak ama muhakkak durdurulacaktır.