Ülkemizde 3.7 milyon Suriyeli korumada

Son verilere göre Suriyelilerin en çok yaşadığı il 532 bin kişi ile İstanbul oldu.

KAÇAK göçmenler ve koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili yeni veriler açıklandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı Eylül sonunda 3 milyon 715 bin 913'e yükseldi. Suriyelilerin en çok yaşadığı üç il sırasıyla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu. Geçici barınma merkezlerinde en dolu kapasiteye sahipli tesisler ise Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da yer alıyor. 2014-2021 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeliler konusunda ise başı Kanada çekti. Bu ülkeye yaklaşık 8 bin 700 Suriyeli gönderilirken, ABD 4 bin 81, İngiltere 2 bin 540 Suriyeli kabul etti. 2014-2021 arasındaki süreçte Lüksemburg 46 Suriyeli yerleşimci kabul ederken, Hollanda'ya 3, Fransa'ya ise sadece 1 Suriyeli gönderildi.