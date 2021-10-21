Doktorun pompalıyla vurduğu meslektaşı öldü

MERSİN'DE tartıştığı meslektaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan doktor, kaldırıldığı hastanede öldü. Merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'e pompalı tüfekle ateş etti. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Dr. Hasan Çayır polis tarafından yakalandı.