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Filantropi ne demek? Filantropinin anlamı nedir?

Filantropi kelimesinin anlamdı merakla araştırılıyor. Filantropi nedir? Filantropi TDK anlamı ne? gibi aramalar yoğun olarak yapılıyor. Peki filantropi kelimesinin kökeni ne, filantropi kelimesi ne anlama geliyor? İşte filantropi kelimesinin merak edilen anlamı...

Filantropi ne demek? Filantropinin anlamı nedir?

01.11.2021, 11:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 11:50

Filantropi kelimesinin anlamı araştırılıyor. Filantropi ne demek? Filantropinin TDK anlamı nedir? Filantropi kelimesinin kökeni nedir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte TDK'ya göre filantropi kelimesinin anlamı....

FİLANTROPİ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE FİLANTROPİ ANLAMI

Filantropi kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Filantrop, Fransızca dilinden Türkçe'ye geçmiştir. Filantrop kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- İnsansever, insanların iyiliği için çalışan (kimse)

Filantropi kelimesinin modern anlamı ise ''Birinin, zamanını, uzmanlığını veya varlıklarını sosyal fayda yaratmak için gönüllü olarak vermesidir.'' şeklinde ifade edilmektedir.

Filantropi ''insanların sosyal sorumluluklarını açığa vurmak ve kamusal yararı geliştirmek için para, uzmanlık, bilgi, zaman gibi varlıklarını vakfetmesi'' olarak da tanımlanmaktadır

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