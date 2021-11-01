Filantropi ne demek? Filantropinin anlamı nedir?

Filantropi kelimesinin anlamı araştırılıyor. Filantropi ne demek? Filantropinin TDK anlamı nedir? Filantropi kelimesinin kökeni nedir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte TDK'ya göre filantropi kelimesinin anlamı....

FİLANTROPİ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE FİLANTROPİ ANLAMI

Filantropi kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Filantrop, Fransızca dilinden Türkçe'ye geçmiştir. Filantrop kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- İnsansever, insanların iyiliği için çalışan (kimse)

Filantropi kelimesinin modern anlamı ise ''Birinin, zamanını, uzmanlığını veya varlıklarını sosyal fayda yaratmak için gönüllü olarak vermesidir.'' şeklinde ifade edilmektedir.

Filantropi ''insanların sosyal sorumluluklarını açığa vurmak ve kamusal yararı geliştirmek için para, uzmanlık, bilgi, zaman gibi varlıklarını vakfetmesi'' olarak da tanımlanmaktadır