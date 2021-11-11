Türkiye ve dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi! Osman Bey, Nikea’da zehirlendi...

#TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de birinci ve dünya gündeminde altıncı sırada yer 'Kuruluş Osman', reytinglerde de rakipsizdi.

'Kuruluş Osman'

Tüm Kişiler'de %10,05 izlenme oranı ve 25,50 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,63 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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Dizinin 70'inci bölümünde; Osman Bey, tekfurların ticaret anlaşmalarını bozması sonucu Kayı Obası ve Türkmenlerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Nikea'ya gidip valiyle görüşme kararı aldı. Bu zorlu yolculukta Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet etti.

Kayı Obası'na ile ticareti keserek Osman Bey'i köşeye sıkıştıracağını düşünen bölge tekfurları, Tekfur Kosses'in Kayı Obası'na soktuğu ajanı sayesinde bu yolculuktan haberdar oldu. Tekfur Nikola, Osman Bey'e karşı kurulacak pusunun sorumluluğunu üstlenirken; kutsal emanetin Kayı Obası'nda saklandığını öğrenen Tekfur Rogatus, obaya düzenlenecek operasyon için ölümcül kozu Julia ve emrindeki özel savaşçıları sahaya sürme kararı aldı.

Destek kuvvet olarak Anselmo liderliğindeki Katalanlarla anlaşan Tekfur Nikola, Osman Bey'e kuracağı tuzak için hazırlıklarını tamamladı. Osman Bey ana yoldan çıkarak olası saldırıların önüne geçmeyi planlasa da Tekfur Kosses'in sağladığı istihbarat sağlamdı.

Osman Bey yollarına kurulan tuzağı fark ettiğinde her şey için çok geçti: Tekfur Nikola'nın attığı okla ilk vurulan Osman Bey oldu. Tekfur askerlerinin ok yağmuru altında kalan Malhun Hatun ve Kayı alpleri çetin bir çarpışmaya tutuştu. Yaralarına rağmen savaşa giren Osman Bey kahramanca dövüşürken, Katalanların da savaşa katılması dengeyi bozdu. Malhun Hatun'la birlikte dövüşerek çekilen Osman Bey, alplerinden ayrı düştü. Fırsatı gören Nikola, Osman Bey'i yalnız yakaladığını düşündü ancak başarılı olamadı. Kayı alpleri kendilerini öne atarak beylerini korumaya aldı ve Osman Bey, Malhun Hatun'la birlikte dövüşerek ormanın derinliklerine çekildi.

Osman Bey ve Malhun Hatun önce okları maharetiyle peşlerine takılan Katalan savaşçıları saf dışı bırakırken, ardından Anselmo ve Diego'ya da hak ettikleri cezayı verdi. Tekfur Nikola kaçırdığı fırsatın acısıyla Osman Bey'i aramaya başladı. Bu sırada toparlanan Kayı alpleri de beylerinin izini sürmeye koyuldu.

Yorgun düşen Osman Bey ve Malhun Hatun, geceyi geçirmek üzere bir mağara buldu ve yaralarını sardı. Tekfur Kosses, Osman Bey'in yokluğunda ortaya çıkacak boşluğu dolduracak isim olarak Turgut Bey'i gözüne kestirdi ve onu ikna etme görevini Mari Kosses üzerine aldı.

Julia hazırladığı zehirli oklarla donattığı savaşçıları ile birlikte yoğun güvenlik önlemine rağmen Kayı Obası'na sızmayı başardı. Güçlerini toplayan Osman Bey ve Malhun Hatun nihayet alplerle buluşurken, Osman Bey herkesi şaşırtan bir emir vererek Nikea'ya yolculuğun devam edeceğini açıkladı.

Osman Bey'in varışından hemen evvel Bizans İmparatoru Nikea'daki valiyi azletti ve Bitinya tekfurlarını destekleyen Manuel'in yerine Vali Saguros geçti. Mari Kosses'in teklifini kabul ederek Harmankaya Kalesi'ne giden Turgut Bey, Tekfur Kosses ile görüşerek anlaşma yaptı. .

Nihayet Nikea'ya ulaşan Osman Bey, karşısında yeni valiyi görünce şaşırdı ve Bitinya'daki durumu anlattı. Vali Saguros, ticaret anlaşmalarının bozulmasının Nikea'ya yaşattığı kıtlığı doğrulayarak Osman Bey'in ticaret yollarını koruma sözünü kabul etti. Vali Saguros, Osman Bey'in tüm şartlarını kabul etti ve yeni bir ticaret anlaşması hazırlandı.

Osman Bey'i elinden kaçırmanın öfkesini yaşayan Tekfur Nikola, bu ihtimali gözeterek kurduğu tuzağı diğer tekfurlarla paylaştı: Osman Bey'i zehirlemek. Tekfur Nikola'nın ajanı mutfağa sızarak Vali Saguros'un yeni ticaret anlaşması onuruna verdiği yemekteki şerbetlere zehir kattı.

Kayı Obası'na gece çöktüğünde Julia ve savaşçıları harekete geçti. Nöbet tutan Alpleri sessizce saf dışı bırakan Julia, önce Gonca'yı zehirleyip otağda saklanan kutsal emaneti ele geçirdi. Julia'nın sonraki hedefi ise Bala Hatun ve Orhan oldu.

Osman Bey, Malhun Hatun ve Kayı Alpleri şerbetlerin zehirli olduğunu fark ettiğinde ise her şey için çok geçti...

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.