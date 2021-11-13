110 yaşındaki Hüsne Nine koronayı yendi

SİVAS merkeze bağlı Yakupoğlan Köyü'nde yaşayan ve 110 yaşında olduğu düşünülen Hüsne Nine ilerleyen yaşına rağmen Kovid'i yenmeyi başardı. 103 torunu bulunan asırlık çınar iki yıl öncesine kadar hayatı boyunca hiç ilaç kullanmadı, yoğurdu sofrasından hiç eksik etmedi.

BU yaşına kadar doğal ürünler yiyerek beslenen Hüsne Aslan, ilerleyen yaşına rağmen örgü örüyor, yürüyüş yapıyor ve çeşitli işlerle uğraşıyor. En büyük oğlu 80 yaşında olan Hüsne ninenin 103 torunu bulunuyor. Torununun torununu da gören Aslan, küçük yaşlarda Karadeniz'de Atatürk'ü gördüğünü söyledi.