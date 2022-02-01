Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü

Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı. Defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.