Atv’nin yeni dizisi ’Adı Sevgi’ tanıtımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti!

ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACIDIR…

"Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.