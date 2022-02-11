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Haberler Yaşam Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği Atv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Destan salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 11. bölümüyle çok konuşulacak.

11.02.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022, 16:36

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Destan'ın on birinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en popüler konusu haline gelirken, Batuga'nın herkesin içinde konuşarak sırrını açık etmesi izleyicileri heyecana boğdu.

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Fragman Destan'da yeni dönemin başladığının müjdesini verdi.


Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

DESTAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Türkleri birleştirmenin düşünü kuran Akkız ve Batuga, karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur.

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Çin'i bile gizlice kullanan Ulu Ece, Akkız'ı okla öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir. Akkız, Batuga için kendini feda eder.

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Alpagu Han, Akkız'ın ölüm hükmünü vermek zorunda kalır. Batuga, bu fedaya razı olmaz.

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Aklı olduğu anlaşılınca boynuna yay kirişinin dayanacağını bilir, ona rağmen Akkız idam edilirken babasının ve tüm acunun karşısına çıkar: "Durun!"

DESTAN SALI AKŞAMI SAAT 20.00'DE ATV'DE...