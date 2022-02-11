Haberler Yaşam Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Destan yeni bölümüyle nefes kesecek! Akkız ölüme mahkum ediliyor, ortalık karışıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği Atv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Destan salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 11. bölümüyle çok konuşulacak.