Haydar Dümen son yolculuğuna uğurlandı

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen, 31 Ocak'tan beri özel bir hastanede Kovid tedavisi görüyordu. Dümen'in önceki akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in dün 12.00'de Kovid önlemleri çerçevesinde Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi. Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.