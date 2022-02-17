’Kuruluş Osman’ yine reytingleri altüst etti! Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’den hesap sordu

Kuruluş Osman 82. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %28,50 izlenme payı, AB'de %10,11 izlenme oranı ve %24,27 izlenme payı 20+ABC1'de %12,68 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, Atv ekranında yayınlanan 82. bölümüyle yine reytingleri altüst etti. Sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde de #AşkımVatanımdır etiketiyle yer alan ve yeni bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde, her hafta olduğu gibi en çok izlenen dizi oldu.
Kuruluş Osman 82. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %28,50 izlenme payı, AB'de %10,11 izlenme oranı ve %24,27 izlenme payı 20+ABC1'de %12,68 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Tekfur Nikola'nın canını bağışlayan ve Moğol tehlikesine karşı uyaran Osman Bey, Nikola'yı birlikte hareket etmeye ve imparatorla görüşmek üzere İznik'e gitmeye ikna etti. Geyhatu emrine verilen Moğol ordusu sayesinde bölgenin hakimi olmayı planlarken, Osman Bey bu ordunun öncü kuvvetlerini yok ederek stratejik avantaj sağladı.
Geyhatu, Gündüz Bey'den Kayı alplerinin de ordusuna katılmasını isterken, Nikola ile birlikte İznik Kalesi'ne giden Osman Bey, elindeki istihbaratı açıklayarak Bizans İmparatoru Andronikos'u etkiledi. İmparator Moğol tehlikesine karşı Osman Bey'le anlaşmayı kabul ederken, Kayı hatunları ise oba için tehlike arz eden Julia'yı saf dışı bıraktı.
Oyununu kuran Osman Bey, Geyhatu'yla buluşmaya giden Gündüz Bey'in karşısına çıktı. Osman Bey'in sözleriyle pişmanlık yaşayan Gündüz Bey hatasını anladı, Osman Bey ise yay kirişini ağabeyinin boğazına doladı…
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman Çarşamba akşamı saat 20.00'de Atv'de!