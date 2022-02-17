Haberler Yaşam 'Kuruluş Osman' yine reytingleri altüst etti! Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’den hesap sordu

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, Atv ekranında yayınlanan 82. bölümüyle yine reytingleri altüst etti. Sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde de #AşkımVatanımdır etiketiyle yer alan ve yeni bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde, her hafta olduğu gibi en çok izlenen dizi oldu.