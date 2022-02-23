Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Adı Sevgi’nin afişi yayınlandı

Mesleğine Aşık Bir Öğretmenin Öğrencileri İçin Mücadelesi

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.