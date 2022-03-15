Kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? 15 Mart Salı kar tatili olan il ve ilçeler...

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kar tatili edildi? soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte 15 Mart Salı okulların kar tatili edildiği il ve ilçeler...
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar kimi yerlerde etkisni kaybederken kimi yerlerde hala sürüyor. Valiliklerden de peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Peki bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 15 Mart Salı kar tatili olan iller...
Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kar tatili edildi? soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte 15 Mart Salı okulların kar tatili edildiği il ve ilçeler...
15 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER!
TRABZON
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
BATMAN
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
RİZE
Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Küre Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Küre Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 15 Mart Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacak.
BİTLİS GÜROYMAK'TA BAZI KÖY VE MEZRALARDA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı 16 köy ve 4 mezrada olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'in başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki olumsuz hava koşullarından dolayı bugün için bazı köy ve mezralarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verdi.
İlçe merkezi, beldeler ve kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan listede ismi olmayan okullarda ise eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.
GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Giresun'da kar yağışı nedeniyle üç ilçe hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.
Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Açıklamada, ayrıca il genelinde engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği ve buna bağlı olarak buzlanma meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
IĞDIR'DAKİ BAZI OKULLARDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.
Bu sebeple Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda yarın taşımalı eğitim yapılamayacak
BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.